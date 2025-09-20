Giornale on-line fondato nel 2004

Sabato, 20 Set 2025
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17

Editoriali

Editoriali

Manifestazione Pro-Pal, di ritorno ho un ricordo che voglio condividere

Dettagli
Giovanni Damiani

Di ritorno da una manifestazione Pro-Palestina (foto a sx), contro il genocidio in corso, ho un ricordo che voglio condividere.

Era l'anno 2000 quando, come Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), nella sede di Roma fui contattato da una delegazione palestinese.

All'epoca, sembrava imminente la creazione di uno Stato palestinese e alcune persone, tra cui ricercatori, tutti tra i 30-40 anni, in delegazione visitavano le nazioni europee per studiare l'assetto istituzionale di ciascuna, per affrontare le questioni ambientali.

Discutemmo a lungo per quasi due giorni e, alla fine, al momento dei saluti per il loro rientro in Patria, chiesi che idea si erano fatti di come in Italia e in Europa affrontavamo i temi dell'ambiente.

La risposta fu che avevano avuto la forte percezione che le questioni ambientali fossero separate dal resto, nello Stato, nelle Regioni. E questo anche in altre Nazioni. E in questa separazione si produceva emarginazione.

Loro, pertanto, avrebbero proposto di NON creare un ministero dell'Ambiente, ma di mettere settori di specialisti di temi ambientali in tutti i ministeri, chiamandoli "Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Ambiente", Ministero della Sanità e Ambiente", Ministero della Pubblica Istruzione e Ambiente" ecc.. Insomma, una trasversalità operativa perché le tematiche ambientali dovessero essere affrontate da tutte le postazioni, sviluppate fin dalla nascita delle decisioni, per raggiungere un elevato grado di sostenibilità e non rimanere emarginate o, addirittura, ignorate.

Oggi, dopo 25 anni, mi chiedo se quelle bravissime persone siano ancora vive… e lo Stato di Palestina non si è fatto e credo non si farà.

Giovanni Damiani Giovanni Damiani
Già Direttore di Anpa e già Direttore tecnico di Arta Abruzzo
facebook.com/giovanni.damiani.980
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Manifestazione Pro-Pal, di ritorno ho un ricordo che voglio condividere

Di ritorno da una manifestazione Pro-Palestina (foto a sx), contro il genocidio in corso, ho un...
empty alt

Nasce TrasparenzAI, piattaforma digitale per misurare la trasparenza delle PP. AA.

La trasparenza amministrativa compie un passo avanti con TrasparenzAI, la piattaforma sviluppata dal...
empty alt

“La valle dei sorrisi” di Paolo Strippoli, opera originale e intensa

La valle dei sorrisi, regia di Paolo Strippoli, con Michele Riondino (Sergio Rossetti), Giulio...
empty alt

“Fare gol non serve a niente”, storia del calcio in chiave marxista

Fare gol non serve a niente. Il pallone nella rete della finanza, di Luca Pisapia, con...
empty alt

La neuroriabilitazione per una medicina più “umana”

La neuroriabilitazione (o riabilitazione neurologica) è una branca della medicina che si occupa...
empty alt

Omicidio di Angelo Vassallo: Asmel si costituisce parte civile

E’ fissata per lunedì prossimo, 16 settembre, presso il Tribunale di Salerno, l’udienza...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top