Appuntamenti

Verghereto Trail, alla scoperta di paesaggi affascinanti

Sabato prossimo, 19 agosto, riprende il Savio Trail, rassegna organizzata dall’Unione Valle Savio in collaborazione con le realtà del territorio, con un importante evento di trail running, che parte ed arriva nel cuore di Verghereto, borgo montano dell’Appennino Tosco-Romagnolo, famoso anche per la coltivazione della particolare pera cocomerina, dalla buccia verde e dalla polpa rossa.

Dopo l’Alfero Trail del 6 agosto, il Verghereto Trail si configura come un evento più adatto per gli amanti dei percorsi e delle gare “wild” e impegnative.

Stupenda location è il crinale tosco-romagnolo tra Monte Fumaiolo e Monte Comero: paesaggi indimenticabili, perfetti per chi ama la natura e vuole sentire il battito del proprio cuore in armonia con la montagna. Il Verghereto Trail è un vero e proprio viaggio su percorsi mozzafiato, alla scoperta di un territorio ricco di fascino.

Il contesto ambientale si presta perfettamente a questo tipo di specialità e offre scorci e paesaggi di rara bellezza. Sport, natura e, quindi, anche turismo, un turismo sportivo a cui il nostro territorio guarda e si rivolge con una estesa rete sentieristica per escursioni a piedi o in mountain bike.

L’evento si svolge su tre percorsi a scelta, con partenza sempre da piazza San Michele. Il percorso breve o Short Trail, con partenza alle 8.30, ha una lunghezza di 16 chilometri e dislivello D+ 850: si attraversano il borgo di Montione, la salita del Poggio Bastione, i saliscendi del Crinale Tosco-Romagnolo con i suoi innumerevoli punti panoramici tra Poggio Tre Vescovi e Passo Rotta dei Cavalli, poi si scende fra bosco e calanchi fino al ponte del Vado, Cappellina sul Savio, e infine c’è la famigerata salita finale della Viaccia, vero e proprio marchio di fabbrica dell’evento.

È possibile percorrere questi 16 chilometri anche in modalità camminata, aperta a tutti, anche per permettere di entrare completamente in contatto con la natura.



Poi, il classico Verghereto Trail: 27 chilometri per D+ 1630, con partenza sempre alle 8.30, condivide con lo Short alcuni tratti che raggiungono il crinale tosco-romagnolo. Dal Passo Rotta dei Cavalli in poi, però, sarà tutta un’altra cosa: il percorso vede infatti la lunga discesa di Passo Serra, il passaggio spettacolare sulle corde fissate ai calanchi di Nasseto, i continui saliscendi, le cascatelle, la magia di Falcento e, infine, la salita della Viaccia per il ritorno in Piazza S. Michele a Verghereto.

Infine, i calanchi, i crinali e le sorgenti del Fumaiolo Ultra Trail, una nuova sfida con i suoi 65 chilometri per un dislivello D+ 3100! Partenza alle ore 7.00: un percorso tecnico, un sali e scendi continuo fra le sorgenti del fiume Tevere ed il crinale del Monte Fumaiolo, per uno scenario che spazia dai calanchi alle foreste, dalla sorgente del Savio agli spazi aperti con vista sul mare Adriatico. Insomma, nuovi panorami, nuove salite impegnative, nuovi single track, nuove discese e guadi che metteranno alla prova i trail runners.

Da alcuni punti, sarà agevole attendere il passaggio degli atleti nei vari paesi attraversati dalle gare: km. 28 passaggio a Ville di Montecoronaro; km. 30 a Montecoronaro; km 36 a Balze (punto ristoro); km. 40 alle Sorgenti del Tevere, il punto più iconico i cui veder transitare i runner; km. 44 al Rifugio Giuseppe sul Monte Fumaiolo, raggiungibile con sentiero CAI 129 e 131; km. 50 Sorgente del Savio, raggiungibile coi sentieri CAI 141 e 141a; km. 54 passo della Biancarda (punto ristoro).

Per info su gare, iscrizioni e percorsi: www.vergheretotrail.it e e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Proloco Verghereto, Proloco Montecoronaro, Proloco Ville, Proloco Balze e Fumaiolo Sentieri sono le associazioni alle quali il Comune di Verghereto, sponsor istituzionale della manifestazione, ha delegato la regia dell’evento insieme al coordinamento tecnico affidato a Total Training. Completano il quadro istituzionale il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Valle Savio, del Comune di Bagno di Romagna e del Comune di Chiusi della Verna.

Per informazioni, per soggiorni, pernottamenti, pacchetti ed esperienze personalizzate, si possono contattare gli uffici turistici IAT di vallata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Bagno di Romagna tel. 0543911046, Cesena tel. 0547356327.

La rassegna Savio Trail è promossa dall’Unione dei Comuni della Valle del Savio (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto), in collaborazione con DM I Percorsi del Savio, APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna. Eventi a cura delle Pro loco di Bagno di Romagna, di Alfero, di Sarsina, di Montiano, di Verghereto, Amici della Casa di Tavolicci, Happy Minds, Romagna Concerti, Sillaba, Tre Terme.