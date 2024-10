Appuntamenti

Riposto, nei luoghi di Franco Battiato alla scoperta del grande artista

Su iniziativa promossa dall’Associazione culturale e di volontariato “BCsicilia”, in collaborazione con Comune di Riposto, DES e Università Popolare, nell’ambito della manifestazione “Wine & jazz DivinExperiences”, si terrà domenica 27 ottobre 2024, con inizio alle ore 18, l’evento “Nei luoghi di Franco Battiato”, visita guidata alla scoperta del grande cantautore e compositore siciliano. L’appuntamento è in Piazza Giovanni Arcidiacono, presso il quartiere “Scariceddu” a Riposto, in provincia di Catania.

Dopo la presentazione di Davide Vasta, Sindaco di Riposto, di Davide Palermo, Assessore comunale alle attività produttive, e di Alfonso lo Cascio, Presidente regionale di "BCsicilia", inizierà la visita che sarà guidata da Carmen Bellalba, Storica dell’arte, curatrice e direttrice artistica di “Stranizza d’amuri 2024".

La passeggiata inizia con l’Opera monumentale su parete di Igor Scalisi Palminteri dedicata al Maestro in occasione della seconda edizione di “Stranizza d’amuri”. Si passa poi per via Galliano, dove si trova la Chiesa di Maria Santissima del Carmelo, dove Franco Battiato ricevette il battesimo e, durante gli anni dell’adolescenza, si recava per esercitarsi a suonare l’organo. Erano gli anni in cui andava maturando la sua passione per la musica. Si prosegue per Via F.lli Rossetti: al civico 1 si trova la casa natale del noto artista siciliano. Si raggiunge, quindi, Via Gramsci dove, al civico 237, vi è la seconda abitazione - adiacente al cinema all’aperto “Giardino”, citato nella canzone “Summer on a solitary beach” - in cui Battiato trascorre gli anni della sua giovinezza, fino alla partenza per Milano.

Si ritorna, poi, in Piazza Giovanni Arcidiacono per ammirare la mostra fotografica sulla vita del grande artista. Successivamente, si raggiungerà Palazzo Vigo, dove saranno proiettate immagini e video inerenti il Maestro e saranno esposte le opere di diversi artisti facenti parte della mostra “L’anomalo perfetto”, inaugurata in occasione del progetto “Stranizza d’amuri”.

Le conclusioni sono affidate a Soccorso Parisi, Direttore di DivinExperiences.

Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Tel. 346.8241076.

Franco Battiato, nato il 23 marzo 1945 a Riposto (allora: Ionia), è stato un cantautore, compositore, scrittore, regista e pittore. Tra i più influenti cantautori in Italia, apprezzato per la varietà di stili musicali che ha approfondito e combinato tra loro: dalla musica leggera al rock progressivo, all’avanguardia colta, al pop d’autore. Indimenticabili i suoi testi criptici e citazionistici, le sue musiche con influenze new wave e la presenza di incursioni classiche negli arrangiamenti. Nel corso della sua carriera, ha ottenuto un straordinario successo di pubblico e critica. E’ morto il 18 maggio 2021 nella sua casa di Milo, all’età di 76 anni e le sue ceneri sono state tumulate nel cimitero di Riposto presso la cappella di famiglia.