Appuntamenti

Atri, in difesa degli alberi

Ieri, 5 dicembre, nel Comune di Atri, in difesa degli alberi. Con scolari, maestri e maestre, studenti con insegnanti, numerosi, a discutere e sensibilizzare per gli Alberi e per gli ECOSISTEMI connessi.

E' un appuntamento oramai storico promosso dalla Sezione di Italia Nostra, con la presidente Patrizia Giannascoli, attivissima in continuità su questo tema, e il presidente regionale Pierluigi Vinciguerra. Antonio Mutoschi, decano di questa Associazione, da decenni pianta, da volontario, alberi in un'area pubblica di Atri ove ha realizzato un bosco.

I più piccoli hanno realizzato lavori grafici e creativi alcuni dei quali riporto in basso, nelle foto. Poi, nel Teatro Comunale, che ha fatto il pieno, Greta e Carlo, entrambi di 11 anni, al microfono hanno presentato il risultato delle loro ricerche sulle "galle". La prima, sull'ecologia del fenomeno e, il secondo, indagando a fondo sul tannino, paragonandolo a quello che si trova altrove incluso il vino. Roberta, 17 anni, del locale Liceo Scientifico, ha presentato il lavoro collettivo di realizzazione di un sito web sul tema della deforestazione, opera fatta da zero (!) coi docenti, ovvero non da programmi predefiniti.

Sono intervenuto così per approfondire il concetto di ECOSISTEMA, sulla CO2 che è storicamente nostra risorsa e grande "amica" ma che questo modello di sviluppo con eccesso di emissioni ha trasformato in fattore di crisi globale. Poi sulle funzioni nascoste e poco note degli ecosistemi boschivi rispetto a clima, biodiversità, ciclo dell'acqua, connessioni del tessuto vivente.

Infine, sulla tragedia ecologica in corso degli incentivi statali alle centrali elettriche che bruciano migliaia di tonnellate di biomasse legnose, incentivando così lo sterminio di alberi ed ecosistemi, per cui è nata l'Associazione GUFI (Gruppo Unitario per le Foreste Italiane), a forte radicamento scientifico, che ha lo scopo di fermare tale pratica incredibile in tempi di crisi climatica.