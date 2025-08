Appuntamenti

Palio dei Rioni di Bianchi, esperienza coinvolgente da vivere

Nel Comune di Bianchi, situato in provincia di Cosenza, ai piedi dell'altopiano della Sila, dal 6 al 9 agosto, il cuore torna a battere forte con il Palio dei Rioni: quattro giorni all’insegna del divertimento, del buon cibo, della musica e dell’energia contagiosa di una comunità pronta ad accogliere.

Per la XX edizione, il grande appuntamento è in Piazza Matteotti, con inizio alle ore 21:30, a partire dalla serata d’apertura, quando - con il record di 310 iscritti - i Rioni si sfideranno nell’attesissima prova di coreografia, davanti a una giuria di esperti.

Un traguardo importante che racconta due decenni di passione, spirito di squadra e tradizione condivisa. A sfilare e gareggiare saranno davvero in tanti, suddivisi nei Rioni, protagonisti assoluti di sfide, coreografie e momenti spettacolari.

Il Palio è molto più di una festa: è identità, è passione, è appartenenza. Ogni Rione porta in piazza il frutto di mesi di preparazione, tra colori, musiche, costumi e tanta creatività. Sono attese, come ogni anno, migliaia di persone, attirate soprattutto dalla magica serata d’apertura, con coreografie che trasformano Piazza Matteotti in un teatro a cielo aperto, pieno di energia e applausi.

Nei giorni successivi (dal 7 al 9 agosto), i giochi proseguono con prove di abilità, giochi popolari, sfide di gruppo, spettacoli e stand gastronomici. Un programma pensato per tutte le età, in un clima di festa che ogni anno accende l’intero paese. Un’esperienza coinvolgente da vivere.