“The Well”: film horror thriller ricco di suspence

The Well , regia di Federico Zampaglione, con Lauren LaVera (Lisa Gray), Claudia Gerini (Emma Malvisi), Giovanni Lombardo Radice (Oliver Gray), Courage Oviawe (Madison), Taylor Zaudtke (Tracy), Gianluigi Calvani (Tony), Linda Zampaglione (Giulia), Jonathan Dylan King (Marcus), Lorenzo Renzi, Yassine Fadel; Genere: Horror-Thriller; Durata: 90’; Italia, 2023; Produzione: Mario Pezzi, Stefano Masi; Sceneggiatura: Federico Zampaglione; Scenografia: Blazej Wasiak; Fotografia: Andrea Arnone; Costumi: Antonella Balsamo; Distribuzione: Iperuranio Film; Consigli per la visione di bambini e ragazzi: V.M. 18; nella sale cinematografiche dal 1° agosto 2024.