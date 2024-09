“Scienziate visionarie”, libro che scuote le coscienze e illumina le menti

Scienziate visionarie. 10 storie di impegno per l’ambiente e la salute , di Cristina Mangia e Sabrina Presto - prefazione di Sara Sesti - postfazione di Maria Eugenia D'Aquino - edizioni Dedalo, settembre 2024 – pp. 160, euro 17,00.

Recensione di Sara Sesti

Sono immensamente felice ed emozionata di annunciare l'uscita in libreria di Scienziate visionarie. 10 storie di impegno per l'ambiente e la salute, un'opera straordinaria e profondamente sentita di Cristina Mangia e Sabrina Presto, edizioni Dedalo.

Il volume raccoglie storie di donne capaci non solo di ispirare, ma di illuminare il cammino verso un futuro più consapevole, responsabile e sostenibile.

Le autrici, entrambe scienziate impegnate da anni nella ricerca ambientale e sanitaria, narrano le vite di dieci scienziate provenienti da epoche e contesti diversi, creando una connessione profonda con le loro esperienze.

Sebbene Cristina e Sabrina non compaiano esplicitamente nel testo, le loro voci risuonano attraverso le figure selezionate, riflettendo le preoccupazioni e le sfide della scienza contemporanea di fronte alle crisi ambientali e sociali.

Il libro non si limita a raccontare biografie, ma invita a una riflessione più ampia sull’impatto che la scienza può avere sulla società e sull'ambiente, ponendo l'accento su una scienza più umana e vicina ai sentimenti.

Il tema centrale non è solo la parità di genere, ma la necessità di superare rigidi dualismi, per creare una scienza più inclusiva e responsabile. In questo senso, il volume si rivolge a chi opera nel campo scientifico, offrendo uno spunto di riflessione e consapevolezza, ma anche alle nuove generazioni, proponendo modelli di sviluppo che integrino innovazione tecnologica e cambiamento ambientale.

Scienziate visionarie è un libro capace di scuotere le coscienze e illuminare le menti, incarnando lo scopo più nobile della conoscenza scientifica.

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice in storia della scienza

Collabora con l'Università delle donne di Milano

