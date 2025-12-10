“L’ombra del corvo”, film struggente, inquietante, a tratti spaventoso

L’ombra del corvo, regia di Dylan Southern, titolo originale The Thing with Feathers, tratto dal best-seller di Max Porter, con Benedict Cumberbatch (il padre), Laurie Kynaston (il figlio maggiore), Billy Jenkins (il figlio minore), Nandi Bhebhe (l’insegnante), Sam Spruell (Paul), Jessie Cave (la madre), Tim Plester (Andy), Vinette Robinson (Amanda), Leo Bill (Dr. Bowden), Adam Basil (Demon), Garry Cooper (Keith), Eric Lampaert (Crow), Lesley Molony (Margaret), Dwane Walcott (Mr. Mark); Genere; Drammatico; USA, 2025; Durata: 98’; Sceneggiatura: Dylan Southern; Scenografia: Charlotte Dirickx; Fotografia: Ben Fordesman; Montaggio: George Cragg; Musiche: Zebedee Budworth; Costumi: Sophie O'Neill; Trucco: Shreya Patel; Produzione: Adam Ackland, Morwin Schmookler, Adrian Politowski, Eimhear McMahon, Nell Green, Andrea Cornwell, Ben Coren, Leah Clarke, Thomas R. Burke, Mia Bays, Lee Broda, Distribuzione: Adler Entertainment; nelle sale cinematografiche da giovedì 11 dicembre 2025.
