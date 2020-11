Alla fine, Teresa Bellanova, ministra delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), ce l’ha fatta e, dopo quattro mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha scelto tra i 32 aspiranti alla carica di presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), ente pubblico di ricerca, vigilato dallo stesso Mipaaf.

Oggi, infatti, la Bellanova ha proposto al Consiglio dei ministri, che ha approvato, il nome di Carlo Gaudio, che – come evidenziato nel nostro articolo di due giorni fa – dal 18 maggio del 2019 riveste la carica di sub commissario dell’ente di Via Po.

La proposta di nomina passa ora al vaglio delle competenti commissioni parlamentari che dovranno esprimere il loro parere obbligatorio ma non vincolante.

Carlo Gaudio, 63 anni, come da cv presente sul sito del Crea, attualmente è Professore Ordinario di Scienze Tecniche Mediche Applicate, Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Università “La Sapienza” di Roma nonché Coordinatore Area Integrata di Cardiologia e Cardiochirurgia, AOU Policlinico Umberto I, Roma.

