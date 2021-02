Il ministro designato della Transizione ecologica è Roberto Cingolani, ex manager della società Leonardo.

In realtà, dal 2016 si chiama Leonardo-Finmeccanica S.p.A. ed è partecipata dal Ministero delle Finanze al 30% (che è tantissimo, viste le dimensioni multinazionali dell'azienda).

Ma di che cosa si occupa Leonardo? Domanda importante per capire la cultura, la formazione e le competenze acquisite dal neo ministro Cingolani.

Si occupa di tantissime cose ma il 68% dell'attività deriva da produzioni MILITARI. Parliamo di elicotteri, droni da guerra pilotati da remoto, velivoli da combattimento, aerospazio, elettronica, artiglieria navale, security... dei sistemi dei caccia Tornado.

E i cretini come me che pensavano che l'impegno per l'ecologia dell'ambiente fosse anche connaturato con una cultura eco-pacifista! Che il problema è fare pace tra gli umani e questi con la natura! Che fossero indispensabili competenze in materia ambientale!

Se tutto va bene, siamo rovinati.

Giovanni Damiani

Già Direttore di Anpa e Direttore tecnico di Arta Abruzzo

