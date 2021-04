E’ ufficiale. Saranno finanziati con circa 1,5 miliardi di euro, a valere sulle risorse del Recovery Plan, 14 interventi inseriti nel "Piano Strategico Grandi Attrattori Culturali".

Tra questi, figurano i seguenti progetti:

• sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale e internazionale;



• recupero dell’ex complesso della Manifattura Tabacchi in chiave culturale, con realizzazione del primo Auditorium per la Città di Palermo;



• restauro, accesso e valorizzazione del fabbricato costiero di Colombaia Castello di Mare - Torre Peliade di Trapani;



• valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli e dell’ambito urbano piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour;



• Percorsi nella storia - Treni storici e Itinerari Culturali + Treno sardo;



• URBS. Dalla città alla campagna romana.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.