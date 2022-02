Immunità di gregge , di Marco Bonafede (gennaio 2022, pp. 104, euro 9,00, disponibile su Amazon), è un utile libro a fumetti divulgativo, che spiega perché, in generale, è importante vaccinarsi, e, in particolare, è vitale farlo contro il Covid19, come sta dimostrando l’andamento dell’epidemia dopo la campagna vaccinale.

In questo viaggio, che ripercorre la storia dei vaccini e ne illustra l’utilità, il nostro Virgilio è il dottor Jonas Edward Salk che, nel 1955, realizzò, in un clima nettamente favorevole, la prima vaccinoprofilassi contro la poliomielite. Ormai la diffidenza che aveva incontrato nel 1796 il primo vaccino della storia, quello di Edward Jenner contro il vaiolo, era stata superata.

La chiarezza e la semplicità con cui vengono espressi concetti scientifici rende questo fumetto pedagogico, di gradevole, quasi divertente lettura, sicché appare idoneo anche ad essere condiviso con i bambini. A giudizio di chi scrive, questo libricino potrebbe essere tranquillamente adottato nelle scuole elementari. Chissà che i bimbi non riescano a loro volta a far rinsavire tanti adulti.

Il dottor Salk nel suo viaggio incontra molti personaggi tipici dei nostri tempi di social e fake news, che sembrano quasi allontanarci dalla scienza. Insomma, non abbiamo dinanzi solo un fumetto divulgativo ma anche una riflessione sociologica ed economica, laddove si fa il confronto tra un Salk che non volle mai ricavare alcun guadagno dalla propria scoperta scientifica e i profitti miliardari che sta traendo dal vaccino Big Pharma e che vede precluso l’accesso ai vaccini stessi ai paesi più poveri.

Marco Bonafede, l’eclettico autore di questo fumetto, è nato a Cefalù nel 1959 ed ha operato come sceneggiatore e disegnatore di fumetti su l’Unità, Eureka e La Città Futura. Laureato in Medicina e specializzato in Biologia Clinica. Dal 1989, assistente di Psichiatria nella sua città natale, un’attività trentennale che gli ha ispirato la fortunata graphic novel Sigmund Freud, nonché opere di diverso genere sul tema: dal saggio Fisica della Mente, ai romanzi Virtual Eros, Asia Anderson e i fantasmi del tempo (2009), Sogni, scritto nel 2020, durante la pandemia.

Adriana Spera

