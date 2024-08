Enti di ricerca

UniFi, meeting internazionale sui peptidi con Nobel e esperti mondiali

Il premio Nobel per la Chimica 2022, Morten Meldal, e altri mille esperti nel campo dei peptidi saranno accolti dall’Università di Firenze in occasione del XIV Simposio Internazionale sui Peptidi (XXXVII edizione in Europa).

L’evento si svolgerà al Palazzo dei Congressi dal 25 al 29 agosto e il Campus Morgagni ospiterà venerdì 30 e sabato 31 agosto tre laboratori satelliti dell’happening scientifico principale.Il simposio presenterà tutti gli aspetti rilevanti della scienza dei peptidi, come la loro importanza nei nuovi farmaci utilizzati per combattere non solo il diabete di tipo 2 ma anche l’obesità, tra le maggiori cause della malattia.

Altri interventi riguarderanno applicazioni cosmetiche, nuovi metodi di sintesi e tecnologie emergenti, con particolare attenzione al futuro impiego materiale, biologico e terapeutico dei peptidi.



La manifestazione si avvale del patrocinio dell’Ateneo ed è co-organizzata dai docenti Unifi Anna Maria Papini e Paolo Rovero, rispettivamente direttrice e co-fondatore dell'Interdepartmental Research Unit of Peptide and Protein Chemistry and Biology (PeptLab).



Il programma prevede le presentazioni di scienziati affermati e studiosi emergenti, con particolare attenzione ai giovani ricercatori, oltre a dare spazio a poster ed espositori.

Offriranno il loro contributo, infine, esperti coinvolti nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie peptidiche, attivi nelle più grandi industrie farmaceutiche mondiali, che hanno dato un fondamentale apporto nell’introduzione dei peptidi sul mercato come farmaci.