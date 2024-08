Enti di ricerca

Menopausa, sperimentato con successo nuovo farmaco contro le vampate di calore

L’eccellenza dell’Università di Pavia e dell’Irccs Policlinico San Matteo in tema di salute della donna in menopausa.

Un nuovo farmaco non ormonale per la cura delle vampate di calore, un sintomo che affligge fino all’80% delle donne intorno ai 50 anni di età, è stato sperimentato con successo presso la SSD Ostetricia e Ginecologia 2-PMA, diretta dalla professoressa Rossella Nappi, ordinaria di clinica ostetrica e ginecologia del Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche dell’Università di Pavia, presidente della Società Internazionale della Menopausa.

Lo studio è stato pubblicato su JAMA (Journal of the American Medical Association), una delle riviste peer-reviewed più importanti al mondo in ambito medico, in collaborazione con altri centri di ricerca nord americani.

Il farmaco apre importanti prospettive terapeutiche per la qualità di vita delle donne, sottolineando l’impatto che la menopausa esercita sulla salute, un argomento di medicina di genere che riconosce le peculiarità femminili nel cammino della longevità e che dovrebbe ricevere maggior attenzione in ambito di politiche sanitarie.

L’Università di Pavia nell’ambito dell’alleanza europea EC2U (che comprende sette antiche università europee), orientate all’istruzione e alla ricerca, ha varato l’anno scorso un nuovo corso di studi proprio dedicato al benessere nel ciclo di vita e all’invecchiamento in salute, in linea con gli obiettivi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il decennio 2021-2030.