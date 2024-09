Enti di ricerca

UniBa presenta "I geni e l'ambiente nei disturbi da uso di sostanze: il progetto BioSUD"

Si terrà il lunedì, 23 settembre 2024, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente dell'Università degli Studi di Bari, in via Orabona 4, Bari, l’evento dal titolo “I geni e l'ambiente nei disturbi da uso di sostanze: il progetto BioSUD".

I disturbi da uso di sostanze sono un problema sociale sempre più diffuso, con conseguenze significative sulla salute pubblica e sul benessere delle persone coinvolte. L'evento sarà dedicato alla presentazione del progetto BioSUD, un'ambiziosa iniziativa di ricerca finanziata dalla Fondazione CON IL SUD, che mira a gettare nuova luce sulle cause e gli effetti di tali disturbi, aprendo la strada ad interventi di prevenzione e trattamento più efficaci.

L'incontro approfondirà le motivazioni, la metodologia e le tappe chiave del progetto BioSUD, mettendo in luce la stretta collaborazione tra università, servizi per le dipendenze e comunità terapeutiche, una rete essenziale per affrontare in modo efficace le complesse sfide legate ai disturbi da uso di sostanze.

Inoltre, verranno analizzati l'epidemiologia, i criteri diagnostici e l'influenza dei fattori genetici e ambientali nelle dipendenze, con la presentazione dei dati preliminari raccolti nell'ambito del progetto.