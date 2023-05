Approfondimenti

Ripensando Laura Conti

Medica e scienziata militante, Laura Conti, nata il 31 marzo 1921 a Udine, é deceduta a Milano il 25 maggio 1993. É stata partigiana, ambientalista, politica, scrittrice, fondatrice di Lega per l'Ambiente e pioniera dell'ecologismo italiano.

Si era avvicinata alle scienze biologiche e all’ecologia quando le questioni ambientali non erano per nulla nell’agenda politica istituzionale e con grande anticipo sulle riflessioni circa la “sostenibilità” ambientale e sociale delle scelte industriali, economiche e politiche.

Dopo il disastro di Seveso del 1976, dovuto alla fuoriuscita di diossina dal reattore chimico dell’ ICMESA di Meda, ha fatto capire agli italiani che, oltre all’ecologia delle piante e degli uccelli, conta anche quella delle fabbriche, dei lavoratori e delle periferie urbane.

È diventata così una figura chiave del nascente movimento ambientalista italiano. Non ha mai semplificato una materia di per sé complessa e articolata, ma ha tenuto sempre come punto fisso un principio semplice: per occuparsi di politica ambientale è necessario accostare alla sensibilità sociale il sapere scientifico.

Per approfondire: “Scienziate nel tempo. Oltre 100 biografie”, Ledizioni 2023.

Immagine in alto di @chiara_corio

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice in storia della scienza

Collabora con l'Università delle donne di Milano

