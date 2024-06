Approfondimenti

Paula Rowińska, matematica, ambientalista, divulgatrice

Nata a Varsavia (Polonia) nel 1993 e dottorata presso il “Mathematics of Planet Earth Center” dell’Imperial College di Londra, Paula Rowińska è una matematica impegnata nella salvaguardia dell'ambiente.

I suoi interessi di ricerca comprendono la statistica, la matematica finanziaria e l'analisi stocastica (atta a descrivere e studiare situazioni che variano in base a leggi probabilistiche), applicata ad aree come la finanza energetica e l'ecologia, studiando soprattutto come le fonti di energia rinnovabile influenzino i prezzi dell'elettricità.

Queste ultime sono spesso considerate inaffidabili a causa del loro comportamento altamente casuale e imprevedibile. Tuttavia, per realizzare una crescita economica sostenibile, sono necessari investimenti in questi campi.

La matematica e la statistica svolgono un ruolo chiave nell'affrontare le sfide che si pongono e possono fornire gli strumenti affidabili e urgenti per la valutazione dei rischi.

Negli ultimi anni, Paula Rowińska si è dedicata alla divulgazione scientifica, un impegno che l’ha resa molto popolare: collabora con numerosi giornali, programmi radiofonici e televisivi.

Nel 2022 ha pubblicato “MAPMATICS. A Mathematician's Guide to Navigating the World”, un testo di successo che rivela come le mappe e la matematica abbiano modellato non solo il nostro senso dello spazio ma la nostra visione del mondo. Ha creato tematiche interattive di matematica per l’educazione e continua a esplorarne il ruolo nella vita quotidiana.

Questi contenuti sono molto diversi da quello che si insegnava qualche decennio fa: altro che “la matematica è sempre la stessa”!

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice in storia della scienza

Collabora con l'Università delle donne di Milano

facebook.com/scienziateneltempo/