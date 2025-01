Approfondimenti

Christiane Nüsslein-Volhard: dalla Drosophila agli esseri umani

Ha ricevuto il Nobel per la Medicina nel 1995, per la scoperto dei geni che controllano come un organismo si sviluppa da embrione a essere vivente completo.

Nata a Magdeburgo, Germania, nel 1942, Christiane Nüsslein-Volhard ha studiato biologia a Francoforte e Tubinga, ottenendo un dottorato in genetica. Lavorando a Basilea con Eric Wieschaus, ha studiato il moscerino della frutta (Drosophila melanogaster) per capire quali geni guidano la formazione del corpo.

Le sue scoperte sono state fondamentali, perché i geni che regolano lo sviluppo della Drosophila sono simili a quelli che controllano lo sviluppo di organismi più complessi, inclusi gli esseri umani. Ciò ha aiutato a capire le cause genetiche di alcune malformazioni umane.

Dal 2001, fa parte del Consiglio Etico Nazionale tedesco e nel 2005 ha ricevuto una laurea honoris causa dall’Università di Oxford.

Ha anche fondato un’organizzazione per sostenere le scienziate con figli, aiutandole a bilanciare carriera e famiglia.

Per approfondimenti: “Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie”, Ledizioni, 2023.

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice in storia della scienza

Collabora con l'Università delle donne di Milano

facebook.com/scienziateneltempo/