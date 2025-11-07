Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 07 Nov 2025
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17

Editoriali

Editoriali

Lezioni dall'altra America: non si vince al centro, ma spostando il centro a sinistra

Dettagli
Aldo Pirone

Bisogna evitare che i risultati di New York, Virginia, strappata ai repubblicani, e New Jersey con due donne in prima fila elette governatrici, siano male interpretati.

La mia opinione è che il loro valore sta nel fatto che Mamdani, per le ragioni note, più a sinistra nella "grande mela" e le due donne democratiche, più moderate in Virginia e New Jersey, abbiano vinto.

Confesso di non conoscere come le due donne democratiche abbiano fatto, su quali tasti abbiano battuto nelle loro campagne elettorali, ma sta di fatto che tutto il fronte anti Trump da quello più a sinistra del socialista e musulmano anti Tycoon Mamdani a quello più moderato di Mikie Sherrill in Virginia (strappata ai repubblicani) e Abigail Spanberger in New Jersey.

L'insegnamento più eclatante viene da New York e può dirsi universale, sempre, ovviamente, come avvertiva Gramsci, previa "un'accurata ricognizione di carattere nazionale", sia per quanto riguarda l'America che l'Italia. Ed è il fatto che i tasti su cui ha battuto Mamdani sono stati essenzialmente sociali, dagli affitti ai trasporti, alla tassazione dei più ricchi per redistribuirla ai meno abbienti ecc., uniti a quelli dell'integrazione e delle minoranze.

Più del 30% dell'elettorato ebraico ha votato per lui, non facendosi spaventare dalle sue posizioni sulla Palestina né dalla sua musulmanità laica. Mamdani, inoltre e non secondariamente, ha portato alle urne un milione di votanti in più perché ha saputo rompere la rassegnazione proprio nei ceti più popolari.

Qual è la lezione da trarre in Italia?

È quella che si vince la Destra se si riesce a mettere al centro della propria azione politica questioni sociali concrete e, partendo da qui, proporre una visione del mondo alternativa alla Destra stessa.

L'altro giorno, commentando le ultime considerazioni di Prodi sulla Schlein e sul centrosinistra, Bersani ha detto che il leader del fu "Ulivo" è troppo pessimista. A me sembra che più che pessimista la sua visione vada nella direzione sbagliata. Perché separa la questione sociale, da mettere al centro nello scontro con la Destra post fascista, da quella delle forze politiche da raggruppare pur dialetticamente per produrre un'alternativa politica che non c'è. E non c'è non perché la Schlein è troppo di sinistra ma perché non lo è, con la concretezza dovuta, il complesso delle forze che dovrebbe produrla. Il fatto che dopo tre anni di governo Meloni quelle stesse forze, dopo la débâcle catastrofica di Letta, non abbiano ancora prodotto nessun discorso su un programma alternativo alla Destra post fascista la dice lunga sulle loro incapacità.

Quando c'era il Pci, le alleanze erano sempre "sociali e politiche". Sociali perché i ceti moderati che avevano questa sensibilità dovevano essere conquistati, partendo dai loro interessi, a una politica di alleanza con la classe operaia e con la sinistra allora comunista e socialista.

Se c'è una lezione da trarre dalle elezioni di New York del nuovo sindaco Mamdani è proprio questa: non si vince al centro, ma spostando il centro a sinistra, anche se su posizioni moderate ma aperte alla questione sociale, partendo sempre dalle concrete condizioni sociali delle persone a cui complessivamente ci si rivolge.

Aldo Pirone
editorialista e scrittore
facebook.com/aldo.pirone.7
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Lezioni dall'altra America: non si vince al centro, ma spostando il centro a sinistra

Bisogna evitare che i risultati di New York, Virginia, strappata ai repubblicani, e New Jersey con due...
empty alt

Boom di investimenti cinesi in Africa

Mentre il mondo litiga sui dazi, la Cina sta silenziosamente accelerando i suoi investimenti...
empty alt

Riposa a Napoli Mary Fairfax Somerville, matematica, astronoma e divulgatrice

“La regina della scienza ottocentesca”, Mary Fairfax Somerville (1780–1872) è ricordata come una...
empty alt

Elezioni in Argentina: “Poscia, più che il dolor, poté il digiuno”

La celebre frase è di Dante nel canto XXXIII dell'Inferno, ma serve bene a descrivere in parte ciò che...
empty alt

“Il sentiero azzurro”, inno alla ribellione di una donna contro regimi autoritari e stereotipi sull'età

Il sentiero azzurro, regia di Gabriel Mascaro, con Denise Weinberg (Tereza), Rodrigo Santoro (Cadu),...
empty alt

Con l’arrivo dell’euro digitale quale sorte per il contante, che gode di ottima salute?

Sarà molto interessante osservare quale sarà la sorte del contante fisico una volta che la Bce...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top