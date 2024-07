Appuntamenti

Stagione Lirica di Padova al via con la Nona Sinfonia di Beethoven

«Abbracciatevi, moltitudini! Questo bacio vada al mondo intero!». Un messaggio universale di gioia, fratellanza e umanità apre la nuova Stagione Lirica di Padova che prenderà il via giovedì 1° agosto, alle ore 21.15, in Piazza Eremitani con la monumentale Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, diretta da Marco Angius. Un evento che celebra il 200° anniversario della prima esecuzione di questo capolavoro sinfonico, con cui Beethoven cambiò il corso della storia della musica.

La Sinfonia n. 9 in re minore, op. 125 "Corale" è celebre non solo per la sua innovativa struttura musicale, ma anche per il potente messaggio racchiuso nel suo finale. Per la prima volta, Beethoven introdusse un coro e quattro voci soliste per intonare il celebre “Inno alla gioia”, rappresentazione sonora dell’unione universale di tutti i popoli in un abbraccio di libertà e fratellanza.

La scelta della Nona Sinfonia per inaugurare la Stagione Lirica di Padova non solo onora il genio di Beethoven, ma promuove la grande musica come veicolo di valori eterni e universali. Il messaggio è di straordinaria attualità, soprattutto in un'epoca in cui l'umanità cerca disperatamente punti di incontro e solidarietà.



All’Orchestra di Padova e del Veneto si uniranno il soprano Erika Grimaldi, il mezzosoprano Elmina Hasan, il tenore Pierluigi D’Aloia e il baritono Markus Werba, con la partecipazione del Coro Lirico Veneto.

Prevendita dei biglietti online sul sito del Teatro Stabile del Veneto, oppure presso la biglietteria del Teatro Verdi di Padova. In caso di annullamento del concerto per condizioni meteo avverse, l’evento si terrà il 2 agosto.