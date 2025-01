Appuntamenti

UniTrento ospita la prima Conferenza nazionale delle Scienze sociali

Sono attesi a Trento oltre 130 partecipanti e novanta relatori e relatrici, provenienti da tutta Italia ma anche da diversi paesi europei oltre che da Stati Uniti, Australia e Regno Unito, al primo convegno nazionale di Scienze sociali computazionali.

L’evento è ospitato dall’Ateneo trentino e si svolge dal 16 al 18 gennaio. Un appuntamento che vede riunita la comunità scientifica impegnata nella ricerca che integra le scienze sociali a quelle computazionali. Lo fa seguendo un approccio multidisciplinare che combina principi e pratiche di discipline quali matematica, fisica, informatica, statistica, economia, sociologia, psicologia, sfruttando le grandi moli di dati (Big Data) e l’applicazione di strumenti avanzati di raccolta e analisi dei dati per simulare e studiare i sistemi sociali ed economici e le interazioni e il comportamento umano e sociale.

L’obiettivo è fare il punto sullo stato dell’arte e sulle prospettive future delle scienze sociali computazionali, grazie al contributo di ricercatori e ricercatrici che si occupano dello studio delle relazioni e delle interazioni sociali e comportamentali utilizzando approcci avanzati della Data Science (modelli di intelligenza artificiale e machine learning), dell'analisi delle reti, dell’analisi geo spaziale, dei sistemi complessi, della simulazione sociale.

Tra gli argomenti che saranno trattati: affrontare le sfide sociali (divari di genere, migrazione, inclusione digitale, disinformazione, polarizzazione ideologica, l'inclusione sociale, i social media e il modo in cui circola l’informazione); confrontarsi sulle emergenze come le future pandemie e il cambiamento climatico; migliorare i servizi pubblici e comprendere meglio la nostra società in diversi settori (demografia, migrazione, salute, occupazione e mercato del lavoro, istruzione, cultura, turismo, mobilità e vita urbana, trasporti, sviluppo, politica e democrazia, sostenibilità/ambiente, finanza, energia).

L’iniziativa si articola in diverse sessioni parallele con conferenze, presentazioni di studi scientifici e un’assemblea finale, in programma il 18 gennaio dove sarà formalizzata la nascita della Associazione Italiana di Scienze Sociali Computazionali.

L’intervento di apertura dei lavori, il 16 gennaio, è affidato al professor Alessandro Vespignani, uno dei massimi esperti di epidemiologia computazionale a livello internazionale e Presidente di ISI Foundation.

Trento non è stata scelta a caso come sede per ospitare questo appuntamento: è presente sul territorio un forte polo di ricerca sulle Data Science di alto livello internazionale. L’Ateneo trentino in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler ha fondato inoltre il primo centro italiano per le scienze sociali computazionali, il Center for Computational Social Sciences and Human Dynamics (C2S2).

Il convegno si svolge nella sede del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell'Università di Trento (via Verdi, 26).

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link