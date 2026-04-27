Appuntamenti

Bevagna omaggia Francesco d'Assisi, a 800 anni dalla morte

Dal 30 aprile al 3 maggio, storici, docenti universitari, ricercatori, musicisti, giocolieri e mercanti si daranno appuntamento a Bevagna per approfondire la figura del poverello d’Assisi, nell’ambito di una nuova edizione della Primavera Medievale.

Non mancheranno incontri, workshop, itinerari e concerti, accanto ai classici del Mercato delle Gaite e della Primavera: mestieri medievali, taverne delle quattro Gaite e mercato trecentesco in piazza.

La musica e la narrazione saranno protagoniste con una serie di appuntamenti serali e pomeridiani dedicati alla spiritualità francescana. Il programma propone un suggestivo viaggio sonoro che spazia dalle influenze della polifonia francese alle prime laudi italiane in volgare, ripercorrendo i canti dei pellegrinaggi europei.

L’importante manifestazione prevede, tra l’altro, un convegno di alto valore scientifico dedicato al rapporto tra Francesco, la natura e il mondo animale. Tra i prestigiosi relatori, l’evento vedrà la partecipazione del professor Franco Cardini, insieme ad altri insigni accademici provenienti dalle principali università italiane ed europee.

Il programma completo della Primavera Medievale