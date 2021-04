“L’uomo, ospite ingrato? L’albero e il suo ruolo nell’ambiente umano”, è questo il tema di un seminario a distanza, un Webinar, che si svolgerà questa sera, alle ore 21, organizzato dall’Associazione “ABC-Alleanza Bene Comune-La Rete”, in collaborazione con il Comune di Cremona.

“Il bosco non ha bisogno dell’uomo per perpetuarsi, ma è la vita dell’uomo che dipende dal bosco. Il bosco e ancor più la foresta sono ecosistemi complessi dominati dall’albero, la cui componente biotica è costituita da piante di varie specie, animali, funghi ed altri organismi. La difesa degli alberi nelle città si è fatta una esigenza prioritaria, preso atto che troppo spesso questi sono aggrediti con capitozzature sconsiderate o veri e propri abbattimenti”.

Parteciperanno all’evento:

- Giovanni Damiani – Presidente del Gruppo Unitario Foreste Italiane (GUFI), già Direttore dell’Agenzia nazionale protezione ambiente (Anpa), Direttore Tecnico di ARTA Abruzzo, Docente all’Università della Tuscia. Membro di numerose Società Scientifiche e del Comitato Direttivo Nazionale di Italia Nostra, Fondatore e Presidente dell’Ecoistituto Abruzzo;

- Mariarita Signorini – Già Presidente Nazionale di Italia Nostra, è Vice Presidente Italia Nostra Toscana, Membro del Consiglio Nazionale sia di Italia Nostra che di GUFI;

- Gramménos Mastrojeni – Docente di “Ambiente e Geostrategia” in vari Atenei, scrittore e divulgatore scientifico. Si dedica da oltre vent’anni agli studi sul tema dei cambiamenti climatici del pianeta. Già coordinatore per l’Ambiente per la Cooperazione allo Sviluppo del nostro Ministero degli Esteri, dal 2019 è vice segretario aggiunto dell’Unione per il Mediterraneo, con sede a Barcellona e competenza in cambiamenti climatici ed energia.

Gli interessati a partecipare al seminario, aperto a tutti, possono fare richiesta di connessione inviando una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con la scritta “Voglio partecipare”.

