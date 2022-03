Sabato 2 aprile 2022, dalle ore 10 alle ore 12:30, Seminario-webinar organizzato dal Gruppo Unitario per le Foreste Italiane (GUFI), presieduto da Giovanni Damiani, per fare il punto della situazione degli incendi boschivi, prima che inizi la stagione calda e arida. Nel Nord Italia, purtroppo, gli incendi sono già iniziati e la siccità è preoccupante.

L’evento si propone di valutare cosa non va e cosa è scientificamente necessario fare per prevenire gli incendi, affrontarli adeguatamente e cosa fare nelle aree percorse dal fuoco per riabilitarle ecologicamente.

Le risultanze con le proposte operative saranno inviate ai decisori politici.

Per partecipare all’evento, basta cliccare il link https://us06web.zoom.us/j/83527132402

