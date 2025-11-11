Giornale on-line fondato nel 2004

Martedì, 11 Nov 2025
Il Foglietto della Ricerca
Schermata 2023 08 10 alle 15.02.17

Editoriali

Editoriali

Il contributo di solidarietà non è la patrimoniale

Dettagli
Aldo Pirone

Landini propone un "contributo di solidarietà" per raccogliere 26 mld dall'1% degli italiani più ricchi, circa 500.000 persone. Lo scopo è quello di finanziare il welfare.

Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Istat, Corte dei Conti e Banca d'Italia certificano numeri alla mano - auditi dal Parlamento come tecnici - che i cosiddetti aiuti del governo delle Destre al ceto medio premieranno quello alto e altissimo: 23 euro l'anno agli operai e 408 ai redditi più alti. L'85% complessivo generato da questo taglio della seconda aliquota Irpef andrà a beneficio dei contribuenti con redditi superiori ai 48.000 euro. Siamo al Robin Hood al contrario.

Giorgia Meloni, piccata da questi pareri tecnici, per mischiare le cose come usa fare, risponde a Landini: "Con noi al governo mai la patrimoniale". Ma Landini ha proposto un'altra cosa: "il contributo di solidarietà" dell'1% dalla popolazione più ricca.
Può sembrare un sofisma linguistico ma fra "contributo di solidarietà" e "patrimoniale" c'è una bella differenza. Il primo richiama i ceti più ricchi alla solidarietà e alla responsabilità nazionale, il secondo alla difesa egoistica della propria "roba" a scapito della Nazione e della Patria citata a ogni piè sospinto dai "patrioti" alla Giorgia Meloni.

Usare come si continua fare, volontariamente a destra e al centro e, involontariamente, nel campo progressista, il termine "patrimoniale" aiuta oggettivamente la Meloni a mimetizzarsi e a mimetizzare l'oggetto del contendere.

Il fatto che anche esponenti di sinistra abbiano usato in passato il termine "patrimoniale" testimonia solo di una loro grave incomprensione delle cose che spaventano non solo i ricchi, il che è pacifico, ma il ceto popolare facendogli fare blocco tra loro.

Il ministro Giorgetti riconosce che gli enti tecnici "ci hanno massacrato" e ribatte di aver aiutato chi guadagna 2.000 euro netti al mese (3.200-3.500 lordi al mese, 35.000-38.000 l'anno) che non è ricco. Certo, che non è ricco, ma proprio per questo, secondo un sondaggio realizzato da Izi - azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, che è stato presentato nel corso della trasmissione l'Aria che Tira, condotta da David Parenzo su La7 -, quasi l'84% degli intervistati è favorevole all'introduzione di una imposta sui super patrimoni.

Secondo le stime di Istat, Banca d’Italia, Upb e Corte dei Conti, oltre l’85% delle risorse per il taglio della seconda aliquota Irpef, 2,7 mld finirà nelle mani delle famiglie benestanti. Ciò significa in dettaglio: 408 euro annui per i dirigenti, 123 euro per gli impiegati, 23 euro per gli operai, 124 euro per i lavoratori autonomi, 55 euro per i pensionati. Ci saranno vantaggi anche per i redditi oltre i 200.000 euro.

Di fronte a questa realtà, come faccia il duo Giorgetti-Meloni a dire che aiutano il "ceto medio" fa parte di quel "gioco delle tre carte", cui sono abituati da tempo.

Aldo Pirone
editorialista e scrittore
facebook.com/aldo.pirone.7
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Il contributo di solidarietà non è la patrimoniale

Landini propone un "contributo di solidarietà" per raccogliere 26 mld dall'1% degli italiani più...
empty alt

L’inarrestabile crescita dei prestiti concessi dalle non banche

Un bel paper pubblicato dal NBER (National Bureau of Economic Research) ci aggiorna su una delle...
empty alt

L’Alzheimer ora ha un nuovo nemico: il parassita Leishmania infantum

Uno studio dell’Università Statale di Milano, pubblicato sul Journal of Neuroinflammation, dimostra che il...
empty alt

“I colori del tempo”, film di Cédric Klapisch con un grande cast corale

I colori del tempo (titolo originale: La venue de l'avenir), regia di Cédric Klapisch, con con...
empty alt

Al Teatro Binario 7, “Vuoto apparente. Scienziate nel tempo”, con Sara Sesti

Sara Sesti, autrice con Liliana Moro del libro "Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie", il 15...
empty alt

Lezioni dall'altra America: non si vince al centro, ma spostando il centro a sinistra

Bisogna evitare che i risultati di New York, Virginia, strappata ai repubblicani, e New Jersey con due...

Chi siamo. Editore USI Ricerca - Sindacato lavoratori della ricerca

ILFOGLIETTO.IT
Reg.ne Tribunale di Cosenza n. 6/2016
Direttore responsabile Adriana Spera
Per contatti clicca qui

SiteLock Secure Verified - Sito malware free

Back To Top