Matematica e informatica, Mary Kenneth Keller (1913-1985) ha ideato BASIC, un linguaggio di programmazione molto semplice, che ha contribuito al boom dei primi Personal Computer.

Era nata a Cleveland, in Ohio ed è stata la prima donna a conseguire un dottorato in informatica negli Stati Uniti. Era entrata nel 1932 nell’ordine delle Suore della Carità, prendendo i voti nel 1940. Si era poi iscritta all’University DePaul di Chicago, dove nel 1943 conseguì una laurea in matematica e nel 1953 un master in matematica e fisica.

L’incontro con il suo primo computer le cambiò la vita: nel 1958 fu la prima donna ammessa nel laboratorio dei computer dell’Università di Darmouth e ne fu conquistata.

Era molto stimata dai suoi colleghi e collaborò alla realizzazione del linguaggio BASIC – un software di programmazione particolarmente adatto ai principianti – che negli anni Ottanta avrebbe innescato il boom dei Personal Computer. Fu anche la prima persona a conseguire un dottorato in informatica all’Università del Wisconsin.

Aveva cinquantun anni quando le fu offerta una cattedra al Clarke College di Dubuque, nell’Iowa e accettò con gioia, convinta che i computer avrebbero migliorato l’accesso alle informazioni e dato un contributo all’istruzione.

Fondò anche il “Computer Science Department”, che presiedette per vent’anni, e creò un master per applicare l’informatica all’insegnamento. Spronava soprattutto le ragazze a dedicarsi allo studio dell’informatica: “Non ci sono abbastanza persone in grado di usare un computer e presto sarà un’emergenza”.

Morì a settantun anni, lasciando al Clarke College un’enorme eredità culturale da trasmettere alle nuove generazioni.

Sara Sesti

Matematica, ricercatrice su " Donne e scienza", collabora con l'Università delle donne di Milano

